В Донецкой области российские войска разрушили и повредили 26 жилых домов, есть погибшие и раненые 19 июня, 11:07 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Нацполиция)

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Разрушения получили 36 гражданских объектов, подавляющее большинство из которых — жилые дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что за сутки 18 июня полиция Донецкой области задокументировала 18 ударов российских войск. Под огнем врага находились города Авдеевка, Угледар, Красногоровка, села Дилиевка, Заря, Карловка, Максимилиановка, Малиновка, Маяки, Нетайлово, Первомайское.

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Войска РФ били из авиации, ракетных установок, артиллерии, танков, реактивных систем Град и зенитно-ракетных комплексов С-300.

Разрушены и повреждены 26 жилых домов, из них шесть многоквартирных, пекарня, агрофирма, птицефабрика, дворец культуры, линии электропередач, детский оздоровительный лагерь, хозяйственные сооружения и т.д.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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