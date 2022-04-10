«Это были сутки антирекордов». Российские войска совершили несколько ракетных ударов по Днепру и области — ОВА

10 апреля, 09:13
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Пожар в результате российских обстрелов в Днепропетровской области (архивное фото от 11.03) (Фото:ГСЧС)

Пожар в результате российских обстрелов в Днепропетровской области (архивное фото от 11.03) (Фото:ГСЧС)

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В Днепропетровской области за сутки российские войска совершили несколько ракетных ударов, пострадал один человек.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

«Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть „прилеты“ в разных районах», — пишет он.

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Так, в Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Отмечается, что пожар спасатели тушили несколько часов. Есть один пострадавший.

В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект, разрушила помещение и вызвала возгорание. Люди не пострадали.

В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. Никто не пострадал.

«Есть и хорошая новость. Ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника. Мой архив побед ВСУ пополняется. Слава нашим военным! Слава Украине!» — добавил Резниченко.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Война России против Украины

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