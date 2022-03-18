В Бердянске обустроили центры для размещения беженцев из Мариуполя — видео 18 марта, 14:14 Цей матеріал також доступний українською Центр для беженцев в Бердянске (Фото:Скриншот)

В Бердянске обустроили центры для размещения людей, эвакуированных из Мариуполя, преступно уничтожаемых российскими оккупантами. В ночь на 18 марта там смогли переночевать более 2,6 тысячи человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.

Отмечается, что в центрах можно получить помощь, лекарства, питание, одежду.

«Благодарим жителей Бердянска, которые принимают мариупольцев у себя в домах», — подчеркнул Тимошенко.

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Кроме того, сообщается, что 18 марта в Бердянск прибыла эвакуационная колонна автобусов из Запорожья, а также бензовоз с горючим для частных автомобилей, на которых эвакуируются мариупольцы.

По информации Тимошенко, после заправки частные автомобили колонной отправятся в Запорожье.

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