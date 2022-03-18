В Бердянске обустроили центры для размещения беженцев из Мариуполя — видео

18 марта, 14:14
Цей матеріал також доступний українською
Центр для беженцев в Бердянске (Фото:Скриншот)

Центр для беженцев в Бердянске (Фото:Скриншот)

В Бердянске обустроили центры для размещения людей, эвакуированных из Мариуполя, преступно уничтожаемых российскими оккупантами. В ночь на 18 марта там смогли переночевать более 2,6 тысячи человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.

Отмечается, что в центрах можно получить помощь, лекарства, питание, одежду.

«Благодарим жителей Бердянска, которые принимают мариупольцев у себя в домах», — подчеркнул Тимошенко.

Видео дня

Кроме того, сообщается, что 18 марта в Бердянск прибыла эвакуационная колонна автобусов из Запорожья, а также бензовоз с горючим для частных автомобилей, на которых эвакуируются мариупольцы.

По информации Тимошенко, после заправки частные автомобили колонной отправятся в Запорожье.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беженцы Мариуполь Бердянск Центр для беженцев Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ