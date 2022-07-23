Утром войска РФ нанесли ракетный удар вблизи Запорожья
Последствия ракетного удара в Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)
В Запорожской области российские войска нанесли ракетный удар в 6:30 утра на территории линии разграничения и вблизи Запорожья. Никто не пострадал.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«Оккупанты продолжают гатить по объектам гражданской инфраструктуры. Если у вас есть дела на территории около линии разграничения, но нет элементарного укрытия, стоит воздержаться от посещения», — отметил он.
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