Утром войска РФ нанесли ракетный удар вблизи Запорожья

23 июля, 11:47
Последствия ракетного удара в Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)

Последствия ракетного удара в Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)

В Запорожской области российские войска нанесли ракетный удар в 6:30 утра на территории линии разграничения и вблизи Запорожья. Никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Оккупанты продолжают гатить по объектам гражданской инфраструктуры. Если у вас есть дела на территории около линии разграничения, но нет элементарного укрытия, стоит воздержаться от посещения», — отметил он.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины Ракетный удар

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