РФ выпустила ракеты по Киеву с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря, одну сбили 5 июня, 14:53 Цей матеріал також доступний українською Российская ракета (Фото:Воздушное командование Центр/Facebook)

Утром 5 июня войска РФ выпустили несколько ракет в направлении Киева. По имеющимся данным, оккупанты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Об этом сообщили в Воздушном командовании Центр.

Отмечается, что около 06:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Центр они были обнаружены и обстреляны — уничтожена одна крылатая ракета.

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Фото: Воздушное командование Центр/Facebook

Кроме того, утром 5 июня во время массированной ракетной атаки по Николаевской области воинами воздушного командования Юг были уничтожены две вражеские крылатые ракеты, выпущенные по территории Украины российской авиацией.

«Угрозы повторных ракетных ударов остаются», — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ позже добавили, что вооруженные силы РФ совершили пуски по Киеву пяти крылатых авиационных ракет Х-22.

Четыре из них попали в объекты инфраструктуры на севере столицы Украины. По предварительной информации, жертв в результате ракетного удара противника нет. Возникшие пожары локализованы.



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