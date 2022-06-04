Утром оккупанты выпустили по Сумской области шесть ракет воздух-земля с территории РФ

4 июня, 14:02
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Последствия российских обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия российских обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Утром 4 июня оккупанты выпустили по Сумской области шесть ракет «воздух-земля». Российский самолет не пересекал государственную границу с Украиной, били с территории РФ.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«В результате взрывов повреждены дома в одном из населенных пунктов Сумской общины. Жертв нет», - отметил он.

Напомним, в ночь на 4 июня Россия бомбила Сумскую область с самолета, зафиксировано четыре взрыва.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Сумская область Ракетные удары Война России против Украины

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