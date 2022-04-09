Укрзалізниця продолжит эвакуацию с востока Украины, несмотря на ракетный удар оккупантов по вокзалу Краматорска 9 апреля, 14:08 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация поездами в стране (Фото:Фокус)

Укрзализныця продолжит эвакуацию из Донбасса, несмотря на ракетный удар 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате которого погибли 52 человека и 102 пострадали.

«Донецкая и Луганская ВГА направляют максимум усилий на эвакуацию граждан, прежде всего детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью — сейчас самое время это сделать, ведь обстрелы становятся все интенсивнее. Следовательно, железная дорога не оставляет задачу вывезти всех в безопасность», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждений, но эвакуация продолжится из Славянска и Покровска Донецкой области, а также станции Новозолотаревка Луганской области.

«Учитывая растущее количество атак по гражданским объектам, в частности вокзалам, будут дополнительно усилены меры по недопущению скоплений вокруг вокзалов, разделению потоков пассажиров и тому подобное», — говорится в сообщении.

В Укрзализныце также опубликовали новое расписание эвакорейсов.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ожидали эвакуационные поезда. Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У. Мир осудил действия россиян в Краматорске.

Вечером 8 апреля начальник Луганской областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате ракетного удара России по вокзалу погибли по меньшей мере 52 человека, 109 - ранены.



Президент Владимир Зеленский заявил, что удар России по вокзалу в Краматорске будет одним из обвинений на трибунале по расследованию военных преступлений страны-агрессора.

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