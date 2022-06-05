Украинские военные за сутки уничтожили девять воздушных целей РФ, среди которых вертолет Ка-52 и самолет Су-34

5 июня, 08:36
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Украинский боец Сил территориальной обороны несет обломок сбитого российского Су-34 (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский боец Сил территориальной обороны несет обломок сбитого российского Су-34 (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Подразделения противовоздушной обороны Украины за сутки 4 июня сбили девять воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Украинские военные уничтожили российский боевой вертолет Ка-52 и два БПЛА типа Орлан-10. Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на Восточном направлении уничтожили вражеский самолет, предположительно Су-34. А также БПЛА типа Форпост на Южном направлении.

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Кроме того, средствами противовоздушной обороны Военно-Морских Сил были поражены четыре крылатых ракеты Калибр.

«Истребительная авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, ударная авиация небезуспешно оказывает огневую поддержку подразделениям наших войск на Восточном направлении и других определенных операционных районах», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   БПЛА Ка-52 Су-34 Война России против Украины Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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