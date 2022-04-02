Сегодня утром три вражеских самолета атаковали промышленные объекты Кременчуга — Лунин
Российские самолеты продолжают совершать авиаудары по украинским городам (иллюстративное изображение) (Фото:nemiga.info)
2 апреля, в 6 утра, по предварительной информации, три самолета ВС РФ атаковали промышленные объекты в городе Кременчуг Полтавской области.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
«Гасим пожар, спасатели работают. Не постимся никаких видео и фото», — отметил он.
Уточняется информация о пострадавших.
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