В Мариуполе войска РФ нарушают приказ Путина и пытаются вести штурмовые действия — брифинг Арестовича 25 апреля, 18:52 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:Скриншот видео ОПУ)

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о ситуации в Украине на 61 день активной фазы российско-украинской войны.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Во время брифинга он сообщил, что в течение суток военно-политическая ситуация в Украине существенно не изменилась. Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на направлениях Рубежное, Северодонецк, Попасна, а также пытается продвигаться из направления Изюм на города Славянск, Краматорск, но успеха не имеет.

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РФ продолжает атаковать район обороны украинских сил в Мариуполе на заводе Азовсталь, используя авиацию, артиллерию и другие средства, включая наземные средства — ведет танковый огонь.

«Пытается вести огонь штурмовыми группами, то есть нарушает, как может приказ собственного главнокомандующего Владимира Путина, что в лишний раз показывает, с кем мы, мягко говоря, воюем. Цензурные слова здесь трудно подобрать», — отметил Арестович.

В Херсонской области враг пытается продвигаться в направлении административной границы Херсонской области на Правобережье. ВСУ наносят противнику артиллерийские поражения, бьют по составам, пунктам управления и скоплениям русских войск.

Противник наносит ракетные удары по всей территории Украины, часто звучит воздушная тревога. Арестович призвал ее не игнорировать.

Также отмечается, что за прошедшие сутки только на территории Донецкой и Луганской областей было отбито семь атак врага. Было уничтожено 13 танков, три артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, четыре единицы бронированных машин, 18 единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщика. Подразделениями Воздушной Обороны ВСУ сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан 10 и три самолета за сутки.

«Я так понимаю, что Российская Федерация хочет завершить эту войну без авиации как таковой. Что ж, поможем им в этом. Держитесь! Верим в ВСУ! Верим в наш народ!» — подчеркнул Арестович.

Он также добавил, что количество и качество внешних политических контактов, которые сейчас происходят вокруг Украины: визит американских высокопоставленных чиновников в Киев, встреча министров обороны более чем 40 стран мира, которая запланирована в Германии, показывает, что мир в конце концов понял, кто такой Путин и поверил в победу Украины.

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