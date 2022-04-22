Северодонецк остался полностью без света из-за повреждения высоковольтной линии войсками РФ

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«Дневной обстрел окрестностей Лисичанска имел катастрофические последствия. Россияне повредили высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 кВ. Обесточены все жилые кварталы Северодонецка», — говорится в сообщении.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

В городе Северодонецке Луганской области в результате повреждения высоковольтной линии российскими войсками исчез свет.

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