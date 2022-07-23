СБУ задержала хакера, продававшего базы данных украинских банков российским спецслужбам 23 июля, 13:42 Хакер «сливал» информацию в анонимные интернет-платформы, которые администрировали с территории России (Фото:СБУ)

СБУ задержала хакера, специализировавшегося на похищении информации с ограниченным доступом, которая циркулирует в электронных системах отечественных и иностранных компаний и банков.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Для получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям он создавал специализированное вредоносное программное обеспечение. Затем целенаправленно распространял его через электронные почты банков и предприятий, получая таким образом удаленный доступ к их цифровым системам», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что эти сведения хакер «сливал» в анонимные интернет-платформы, которые администрировали с территории РФ представители российских спецслужб.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361−1 Уголовного кодекса Украины. Сакции статьи — штраф от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

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