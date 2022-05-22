В Житомирской области СБУ задержала российского агента, пытавшегося проникнуть в ряды боевого подразделения ВСУ
СБУ (Фото:СБУ)
В Житомирской области СБУ задержала российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение ВСУ для разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов.
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Об этом сообщили в СБУ.
Сообщается, что подозреваемый помогал захватчикам во время временной оккупации одного из населенных пунктов.
Кроме того, в Донецкой области задержан житель Краматорского района, который был завербован оккупантами для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.
В Луганской области СБУ сообщила о подозрении двум коллаборанткам из Беловодского райсуда. Они добровольно согласились на назначение в так называемую «прокуратуру ЛНР» и способствовали незаконному преследованию местных жителей.
Также отмечается, что в Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении чиновника одной из столичных больниц, разоблаченный СБУ на сотрудничестве с оккупантами.
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