В Житомирской области СБУ задержала российского агента, пытавшегося проникнуть в ряды боевого подразделения ВСУ 22 мая, 13:30 Цей матеріал також доступний українською СБУ (Фото:СБУ)

В Житомирской области СБУ задержала российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение ВСУ для разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов.

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Об этом сообщили в СБУ.

Сообщается, что подозреваемый помогал захватчикам во время временной оккупации одного из населенных пунктов.

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Кроме того, в Донецкой области задержан житель Краматорского района, который был завербован оккупантами для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

В Луганской области СБУ сообщила о подозрении двум коллаборанткам из Беловодского райсуда. Они добровольно согласились на назначение в так называемую «прокуратуру ЛНР» и способствовали незаконному преследованию местных жителей.

Также отмечается, что в Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении чиновника одной из столичных больниц, разоблаченный СБУ на сотрудничестве с оккупантами.

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