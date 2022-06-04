СБУ ликвидировала канал финансирования российской агентурной сети в Киевской области 4 июня, 15:53 Цей матеріал також доступний українською У участников группировки было выявлено более 13 млн грн (Фото:СБУ)

В Киевской области была нейтрализована организованная преступная группировка, действовавшая в интересах российских спецслужб.

Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что злоумышленники установили механизм переправки денег из РФ на территорию Украины через подсанкционные платежные системы.



По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая средства от российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины.

Видео дня

В ходе обысков у участников группировки было выявлено более 13 млн грн, компьютерную технику и черновую документацию с доказательствами противоправной деятельности. Сообщается, что в состав группировки входило трое жителей Киевской области.

«Они создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали „заказ“ на покупку, продажу или обмен электронных денег из запрещенных систем России. Эти незаконные операции производились в собственном пункте обмена валют», — говорится в сообщении.

В настоящее время организатор схемы уведомлен о подозрении. Досудебное расследование продолжается.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.