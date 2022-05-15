В Украине с начала вторжения РФ погибло 227 детей, 420 детей пострадали
В Украине от рук кафиров практически ежедневно погибают дети (Фото:ДБР)
С начала вторжения Российской Федерации в Украину погибли 227 детей, пострадали еще 420 детей.
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Об этом по состоянию на 8 часов 15 мая 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
«Фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия», — отметила она.
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