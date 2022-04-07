Из девяти направлений наступления РФ с начала войны осталось два с половиной — Арестович 7 апреля, 15:48 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:www.president.gov.ua)

Из девяти оперативных направлений, по которым наступали российские войска с начала войны против Украины, осталось два с половиной.



Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом заявил на брифинге советник главы ОПУ Алексей Арестович.

Он отметил, что эти направления — это зона ООС, Луганская область, Мариуполь. Херсонщина, где недавно противник пытался наступать, сейчас находится в обороне.

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Сейчас самые ожесточенные бои с оккупантами ВСУ ведут на юго-западе Луганской области, а также в зоне ООС и Мариуполе.



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«Военно-политическое положение по Украине контролируемое руководством Украины, руководством вооруженных сил и других сил обороны», — подчеркнул Арестович.

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