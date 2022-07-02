Уничтожено 800 артиллерийских систем. В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения в Украину 2 июля, 09:22 Уничтожена российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Генштаб ВСУ обнародовал всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 2 июля.

По данным Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:



личного состава — около 35870 ( +120) человек ликвидировано,

+120) человек ликвидировано, танков — 1582 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 3737 ( +1) ед,

+1) ед, артиллерийских систем — 800 ( +4) ед,

+4) ед, РСЗО — 246 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 105 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 217 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 186 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 653 ( +8),

+8), крылатые ракеты — 144 ( +1),

+1), корабли/катера — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2614 ( +4) ед,

+4) ед, специальная техника — 61 ( +0).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении», — говорится в сообщении.

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