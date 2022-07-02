Уничтожено 800 артиллерийских систем. В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения в Украину
Уничтожена российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Генштаб ВСУ обнародовал всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 2 июля.
По данным Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 35870 ( +120) человек ликвидировано,
- танков — 1582 ( +5) ед,
- боевых бронированных машин — 3737 ( +1) ед,
- артиллерийских систем — 800 ( +4) ед,
- РСЗО — 246 ( +0) ед,
- средства ПВО — 105 ( +0) ед,
- самолетов — 217 ( +0) ед,
- вертолетов — 186 ( +0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 653 ( +8),
- крылатые ракеты — 144 ( +1),
- корабли/катера — 15 ( +0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2614 ( +4) ед,
- специальная техника — 61 ( +0).
«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении», — говорится в сообщении.
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