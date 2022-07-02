Уничтожено 800 артиллерийских систем. В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения в Украину

2 июля, 09:22
Уничтожена российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Уничтожена российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Генштаб ВСУ обнародовал всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 2 июля.

По данным Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 35870 ( +120) человек ликвидировано,
  • танков — 1582 ( +5) ед,
  • боевых бронированных машин — 3737 ( +1) ед,
  • артиллерийских систем — 800 ( +4) ед,
  • РСЗО — 246 ( +0) ед,
  • средства ПВО — 105 ( +0) ед,
  • самолетов — 217 ( +0) ед,
  • вертолетов — 186 ( +0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 653 ( +8),
  • крылатые ракеты — 144 ( +1),
  • корабли/катера — 15 ( +0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2614 ( +4) ед,
  • специальная техника — 61 ( +0).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Война России против Украины Боевые потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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