Зеленский: Сейчас против российских оккупантов воюют 700 тысяч украинских военных 21 мая, 11:52 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского / Facebook)

На сегодняшний день вторжению России в Украину противостоят 700 тысяч украинских военных, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Война России против Украины — главные события 21 мая

«С точки зрения объема тех сил, которые применила Российская Федерация, используя абсолютно все — резервы, „тихую“ мобилизацию и т. д. […] Многие они перекинули войска. […] Это действительно большой объем», — отметил президент во время интервью телеканалу Украина 24, добавив, что с таким количеством войск не справилась бы ни одна страна Европы.



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Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы противостоять РФ, украинская армия должна насчитывать не 250 тысяч военных, включая боевые 120 тысяч, а гораздо больше.

«Но даже плюс 100 тысяч не смогли бы остановить их. Сегодня это 700 тысяч. Вы видите результат работы 700 тысяч военных, защищающих такую территорию», — подчеркнул Зеленский.

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 мая — 87-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

Сейчас оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачена также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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