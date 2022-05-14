«Объявили охоту на гражданских». Оккупанты насильно депортируют жителей Попасной, выживших в разрушенном войсками РФ городе — ОВА 14 мая, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Попасной Луганской области российские военные обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят их на оккупированные еще в 2014 году территории — в Первомайск и Стаханов.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В захваченной Попасной орки объявили охоту на мирных жителей. Людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться. Что происходит с попаснянами, которые находятся у захватчиков, неизвестно», — сообщил он.

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По его словам, под оккупацией в городе осталось более полутора тысяч жителей.

Напомним, с 8 мая Попасная находится под контролем российских оккупантов. Украинские военнослужащие отошли на новые укрепленные позиции и продолжают удерживать оборону.

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