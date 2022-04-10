Оккупанты бросили погибших в яме. В ВСУ показали фото «братской могилы» российских военных в Харьковской области 10 апреля, 12:04 Цей матеріал також доступний українською Погибший российский оккупант на брошенных РФ позициях в Харьковской области (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

При зачистке населенного пункта Ольховка под Харьковом украинские бойцы 92-й омбр обнаружили захоронение российских оккупантов.



Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

«Миф о том, что русские своих не бросают, окончательно разрушен», — говорится в посте СтратКома в Facebook, в котором также была опубликована фотография места массового захоронения российских военных. На ней десять тел брошены в незакопанную яму (18+).

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Фото: СтратКом ЗСУ/Facebook

Как напомнили в СтратКоме ВСУ, 30 марта воинами 92-й механизированной бригады ВСУ и добровольческими отрядами под Харьковом были уничтожены две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводная батальонная тактическая группа 59-го танкового полка ВС РФ. Захвачены их штабы и вся документация. Более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.

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