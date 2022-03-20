Фронт замер, российская авиация сейчас практически не действует — Арестович

20 марта, 16:10
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Украинская авиация наносит мощные удары по колоннам техники оккупантов (Фото:Генштаб)

Украинская авиация наносит мощные удары по колоннам техники оккупантов (Фото:Генштаб)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что по состоянию на воскресенье, 20 марта, фронт замер и ведутся тактические действия. Украинским военным и российским оккупантам не хватает сил для реального перелома ситуации на каком-либо из направлений.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

«Стороны ведут тактические действия, сосредотачивают резервы и наносят друг по другу удары. Но мы наносим эти удары лучше. Практически нет ракетных ударов по городам. Практически не действует российская авиация», — заявил Арестович.

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По его словам, руководство РФ, вероятно, выбрало путь «раздавить нас силой» и увеличить масштаб потерь своих военных еще на 10−20 тысяч человек, формируя резервы и перебрасывая их на территорию Украины.

«Сейчас в этой фазе, когда российская команда не смогла выполнить стоящие перед ними основные задачи, началась фаза репрессий. Поступают многочисленные сообщения от наших спецслужб Генштаба о том, что ФСБ начала искать виновных в Вооруженных силах РФ, других формированиях, той же Росгвардии», — сказал Арестович.

Он рассказал, что проверкам и обвинениям в отказе от ведения боевых действий подвергаются сотни российских военнослужащих и высшие начальники ВС РФ.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Авиация Российские военные Алексей Арестович Война России против Украины

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