Ночью Россия бомбила Сумскую область с самолета, зафиксировано четыре взрыва

4 июня, 09:52
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Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил подробности ночных взрывов.

«После 4 утра на территории Сумщины работал вражеский самолет. Четыре взрыва на территории Сумского района», — отметил он.

Как сообщил Живицкий, в результате вражеского обстрела жертв среди гражданского населения нет. Разрушения уточняются.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Сумская область Война России против Украины

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