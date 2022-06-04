Ночью Россия бомбила Сумскую область с самолета, зафиксировано четыре взрыва
Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил подробности ночных взрывов.
«После 4 утра на территории Сумщины работал вражеский самолет. Четыре взрыва на территории Сумского района», — отметил он.
Как сообщил Живицкий, в результате вражеского обстрела жертв среди гражданского населения нет. Разрушения уточняются.
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