«Обворовывают то, что уцелело». Оккупанты украли в больницах Мариуполя 60 аппаратов ИВЛ, которые вывезли в РФ 29 апреля, 19:48 Цей матеріал також доступний українською Российские кафиры похитили аппараты ИВЛ из мариупольских больниц (Фото:Мариупольский городской совет/Telegram)

Российские оккупанты похитили из больниц Мариуполя 60 аппаратов искусственной вентиляции легких, вывезенных на территорию РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета, которому об этом рассказали мариупольцы, находящиеся в заблокированном городе.

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«Вероятно, что эпидемия ковида в россии, несмотря на официальные заявления, продолжает набирать обороты. Именно поэтому рашисты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее снабдили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ», — говорится в сообщении.

Там говорится, что Россия обворовывает Украину вместо того, чтобы развивать свою медицину.

«В течение восьми лет мы системно развивали каждую область Мариуполя. Особое внимание было уделено медицинскому направлению. Но мало того, что российская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление», — подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, 95% построек уничтожено российскими обстрелами. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



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