Россия планирует обстрелы жилых домов в Сумской области — ЦПД 20 мая, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Обстрел в Великой Писаревке (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом 19 мая сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации.

Согласно сообщению, чтобы оправдать обстрелы жилых домов россиянами, Минобороны РФ дезинформирует о провокациях якобы со стороны украинских военных.

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По легенде, в Сумской области, из приграничных России населенных пунктов, украинские военные вроде бы «планируют обстрелять территорию РФ».

Таким образом Минобороны России пытается переложить ответственность на ВСУ за обстрелы гражданской инфраструктуры, так как «армии РФ придется ответить на провокацию».

Напомним, что Россия продолжает вооруженные провокации на границах Сумской и Черниговской областей.



Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко на брифинге.



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