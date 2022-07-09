Войска РФ пытаются продвинуться от Луганской области до первых сел Донецкой, добились незначительных успехов — Гайдай

9 июля, 08:41
Последствия российских обстрелов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Последствия российских обстрелов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты пытаются продвинуться от населенных пунктов Луганской области до первых сел Донецкой области. На протяжении 8 июля российские войска добились незначительных успехов и продолжают наступление к западу от Лисичанска.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию к западу от Лисичанска и все. Впрочем, сдерживать вооруженные формирования россиян мы стараемся по всей линии фронта. Они не покидают попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность поступает повсюду — от Кременной до Попасной», — подчеркнул он.

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Отмечается, что в ночь на 9 июня российские войска нанесли восемь артиллерийских обстрелов, три — минометные. А также нанесли девять ракетных ударов.

«Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью по-прежнему. Наши военные мужественно держат оборону», — добавил Гайдай.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Луганская область Война России против Украины

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