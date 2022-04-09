Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде, два человека пострадали 9 апреля, 09:03 Цей матеріал також доступний українською Ракета РФ (иллюстративное фото) (Фото:скриншот видео)

В ночь на 9 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.



Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

В результате ракетного удара войск РФ инфраструктура города претерпела значительные разрушения.

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«К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

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