Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде, два человека пострадали
Ракета РФ (иллюстративное фото) (Фото:скриншот видео)
В ночь на 9 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.
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Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
В результате ракетного удара войск РФ инфраструктура города претерпела значительные разрушения.
«К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
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