Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде, два человека пострадали

9 апреля, 09:03
Цей матеріал також доступний українською
Ракета РФ (иллюстративное фото) (Фото:скриншот видео)

Ракета РФ (иллюстративное фото) (Фото:скриншот видео)

В ночь на 9 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

В результате ракетного удара войск РФ инфраструктура города претерпела значительные разрушения.

Видео дня

«К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Полтавская область Ракетные удары Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X