Войска РФ ударили ракетами по Броварам
Утром Бровары подверглись ракетным обстрелам (Фото:Воздушное командование Восток)
По Броварам Киевской области утром 17 апреля российские войска произвели ракетный обстрел.
Война России против Украины — главные события 17 апреля
Об этом сообщил городской глава Броваров Игорь Сапожко.
Отмечается, что ракеты попали в ряд инфраструктурных объектов. Возможны также перебои с электроэнергией и водоснабжением.
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