Войска РФ ударили ракетами по Броварам 17 апреля, 09:40 Цей матеріал також доступний українською Утром Бровары подверглись ракетным обстрелам (Фото:Воздушное командование Восток)

По Броварам Киевской области утром 17 апреля российские войска произвели ракетный обстрел.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом сообщил городской глава Броваров Игорь Сапожко.

Отмечается, что ракеты попали в ряд инфраструктурных объектов. Возможны также перебои с электроэнергией и водоснабжением.

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