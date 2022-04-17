Войска РФ ударили ракетами по Броварам

17 апреля, 09:40
Цей матеріал також доступний українською
Утром Бровары подверглись ракетным обстрелам (Фото:Воздушное командование Восток)

Утром Бровары подверглись ракетным обстрелам (Фото:Воздушное командование Восток)

Поддержи НВ

По Броварам Киевской области утром 17 апреля российские войска произвели ракетный обстрел.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом сообщил городской глава Броваров Игорь Сапожко.

Отмечается, что ракеты попали в ряд инфраструктурных объектов. Возможны также перебои с электроэнергией и водоснабжением.

Видео дня

Все службы работают в усиленном режиме.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область Бровары Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X