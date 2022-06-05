Ночью РФ нанесла авиаракетные удары по Краматорску, серьезно повреждены предприятия

5 июня, 07:34
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Краматорск (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Краматорск (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В ночь на 5 июня российская авиация нанесла ракетные удары по городу Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

По предварительной информации, жертв нет. Обнаружены серьезные повреждения на двух предприятиях города.

"Освобождают нас от промышленности", - написал он.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Краматорск Донецкая область Война России против Украины

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