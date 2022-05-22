Российские войска ударили ракетами по селу в Запорожской области, есть пострадавшие
Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)
Около 02:44 22 мая российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел на Вольнянщине Запорожской области.
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Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Предварительно установлено, что есть пострадавшие.
«Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Запорожского края. Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками обстрелов», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы.
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