Нехватка высокоточного оружия. РФ могла нанести удар по Кременчугу ракетой Х-32, модернизированной версией Х-22 — британская разведка 2 июля, 09:58 Момент попадания российской ракеты в ТРЦ Амстор в Кременчуге Полтавской области, 27 июня 2022 года (Фото:скриншот видео / Zelenskiy / Official via Telegram)

Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования в качестве второстепенного оружия для наземных атак, вероятно, из-за сокращения запасов более точного современного оружия.



Об это сообщили в разведке Великобритании.

Анализ записей с камер видеонаблюдения показывает, что скорее всего, 27 июня 2022 года торговый центр в Кременчуге РФ поразила ракетой Х-32. Это модернизированная версия ракеты советских времен Х-22 Кухня, сообщают разведчики.

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«Хотя Х-32 имеет несколько улучшенных характеристик по сравнению с Х-22, она все так же не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях. Это значительно увеличивает вероятность побочного ущерба при нацеливании на застроенные районы», — говорится в сообщении.

Удары 30 июня 2022 года по Одесской области, вероятно, РФ нанесла ракетами Х-22 Кухня.

«Это оружие еще менее точное и непригодное для точечных ударов, и почти наверняка неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения в последние недели», — заявили в британской разведке.

Также по ее информации, российские войска продолжают добиваться незначительных успехов в районе Лисичанска, по району продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары. Украинские силы, вероятно, продолжают блокировать россиян на юго-восточной окраине Лисичанска.

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