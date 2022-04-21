РФ изолирует оккупированные населенные пункты от Украины и расстреливает волонтеров — украинская разведка 21 апреля, 12:47 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

В частности, отмечается, что на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района Харьковской области. Выезд возможен только на территорию РФ.

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Кроме того, действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с подконтрольной Украине территории. Местные жители предупреждены о том, что волонтеров, пытающихся доставить помощь, расстреливают. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, ехавших из пгт Шевченково.



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«По состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь. Многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продают по завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и снабжение лекарствами. Дороги, в том числе грунтовые — минируются», — говорится в сообщении украинских разведчиков.



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