РФ готовит принудительную депортацию местного населения из Северодонецка на оккупированные территории — британская разведка 18 июня, 15:50 Цей матеріал також доступний українською Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

С 14 июня официальные лица России и поддерживаемые ими боевики заявляют, что они пытаются создать «гуманитарные коридоры», чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.

Об этом заявили в разведке Великобритании.

Как ранее в Сирии, так и в Украине, у России есть прецедент использования односторонне объявленных «гуманитарных» коридоров в качестве механизма для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения.

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Утверждается, что украинские граждане, застрявшие в Северодонецке, скорее всего, с подозрением отнесутся к использованию предложенного коридора.

Варианты покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный Россией маршрут приведет их к городу Сватово Луганской области, оккупированный с 2014 года.

«Если мирные жители, оказавшиеся в ловушке, не примут предложение выйти через коридор, россияне, скорее всего, будут настаивать на том, что делают меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе», — говорится в сообщении.

Также в отчете отмечается, что за последние 48 часов Россия, вероятно, возобновила свои усилия по наступлению к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и охватить Северодонецкий котел с севера.

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