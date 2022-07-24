РФ готовит фейковое «расследование» о военном преступлении в драмтеатре Мариуполя, в котором планирует обвинить Украину

24 июля, 15:25
Разрушен оккупантами Драмтеатр в Мариуполе (архивное фото) (Фото:Pavel Klimov/File Photo/Reuters)

Разрушен оккупантами Драмтеатр в Мариуполе (архивное фото) (Фото:Pavel Klimov/File Photo/Reuters)

РФ готовит фейковое расследование об обстоятельствах бомбового удара российских войск по Мариупольскому драмтеатру, чтобы возложить ответственность за военное преступление на украинцев.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Оккупанты готовят собственное псевдорасследование к обнародованию. Его цель – попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, большинство из которых – женщины и дети, которые на момент удара скрывались в помещении театра, сообщили в разведке.

Видео дня

Отмечается, что оккупанты с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов готовят постановочные видео, которые якобы «должны доказать», что взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел внутри помещения. Согласно фальсифицированному сюжету, все разрушения произошли якобы «в результате детонации большого количества взрывчатки», а количество жертв составляло не более 14 человек. Российские пропагандисты даже нашли так называемых «свидетелей», видевших, как накануне «люди в военной форме заносили ящики» внутрь здания.

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«Между тем, бомбовый удар по драмтеатру Мариуполя был и остается одним из самых страшных военных преступлений российских оккупантов во время развязанной ими войны. Российскими самолетами по помещению театра были прицельно сброшены две 500-килограммовые авиационные бомбы. На момент нанесения удара в нем находились до 1000 гражданских. Подавляющее большинство из которых — женщины и дети, скрывавшиеся от российских обстрелов», — говорится в сообщении.

Отмечается, разными оценками во время удара там погибли от 300 до 700 человек. Точную оценку пока дать невозможно, поскольку оккупанты не давали спасателям подойти к руинам.

Агентство Associated Press по итогам расследования сообщило, что в результате удара России по драмтеатру погибли 600 человек.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь мобильные крематории и начали вывозить из города тела погибших мирных жителей. Журналисты и городские власти обнаружили по меньшей мере три братских могилы возле Мариуполя.

8 апреля офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко заявил, что российские оккупанты убили в заблокированном Мариуполе 25 тысяч человек.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Мариуполь Расследование Война России против Украины

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