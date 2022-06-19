«Бьют почти по графику». Войска РФ нанесли два удара по инфраструктуре Харькова, обстреливали область, есть жертва и раненые 19 июня, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела жилых районов Харькова (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

За прошедшие сутки 18 июня российские войска продолжали обстреливать Харьков и область. Есть погибшие и раненые мирные жители.



Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты нанесли два удара по инфраструктуре Индустриального района Харькова.



«Как мы видим, оккупантии продолжают терроризировать мирное население города постоянными обстрелами уже почти по „графику“. Поэтому обязаны не терять бдительность, реагируйте на сигналы тревоги и соблюдайте комментантский час!» — отметил Синегубов.

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Сообщается, что на Изюмщине войска РФ нанесли удар по предприятию по нефтепереработке. Масштабный пожар еще ликвидируют. Пострадавших нет.



В результате обстрелов Андреевки и Донца в Изюмском районе погиб 73-летний мужчина, четверо гражданских получили ранения. Один человек получил ранения в Чугуеве. В течение суток также подвергались обстрелам Дергачевская, Золочевская общины.

Как отмечает глава Харьковской ОВА, на линии столкновения продолжаются боевые действия. В районе населенного пункта Рубежное, что на северо-востоке от Харькова, враг безуспешно пытался провести разведку боем. Оккупанты провели дистанционное минирование села Черкасские Тишки.

«На Изюмщине враг готовит новые попытки наступления в направлении Славянска. Наши защитники героически держат оборону и наносят оккупантам ощутимые потери. Берегите себя, поддерживайте наших военных!» — добавил Синегубов.

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