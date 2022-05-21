Ракету по вокзалу в Краматорске выпустили с оккупированного Донбасса — СБУ 21 мая, 12:53 Цей матеріал також доступний українською Остатки ракеты недалеко от краматорского вокзала (Фото:Александр Камышин / Facebook)

СБУ получила беспрекословные доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получили ранения.



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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Удар был нанесен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под временной оккупацией РФ. Это удалось установить благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и других аспектов.

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Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79−1 с зарядом кассет. Широкой общественности она известна как Точка У, отмечается в сообщении.

По информации СБУ, несколько комплексов с Точкой У размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками в течение восьми лет.

Следователи СБУ продолжают свою работу и пополняют доказательную базу в рамках уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационных поездов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные боеприпасы, ударив Точкой-У. Мир осудил действия россиян в Краматорске.



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