Ликвидировали уже 31 тысячу оккупантов. Генштаб ВСУ сообщил общие боевые потери РФ в войне против Украины
Украинские военные обнаружили тела российских оккупантов (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
В Генштабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских военных в войне против Украины с 24 февраля по 4 июня.
Потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 31050 (+100) лиц ликвидировано,
- танков — 1376 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 3379 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 680 (+5) ед,
- РСЗО — 207 (+0) ед,
- средства ПВО — 95 (+0) ед,
- самолетов — 210 (+0) ед,
- вертолетов — 175 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 540 (+5),
- крылатые ракеты — 122 (+1),
- корабли/катера — 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2337 (+8) ед,
- специальная техника — 52 (+1).
«Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.
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