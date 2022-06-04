Ликвидировали уже 31 тысячу оккупантов. Генштаб ВСУ сообщил общие боевые потери РФ в войне против Украины

4 июня, 12:09
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Украинские военные обнаружили тела российских оккупантов (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские военные обнаружили тела российских оккупантов (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Генштабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских военных в войне против Украины с 24 февраля по 4 июня.

Потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 31050 (+100) лиц ликвидировано,
  • танков — 1376 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 3379 (+13) ед,
  • артиллерийских систем — 680 (+5) ед,
  • РСЗО — 207 (+0) ед,
  • средства ПВО — 95 (+0) ед,
  • самолетов — 210 (+0) ед,
  • вертолетов — 175 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 540 (+5),
  • крылатые ракеты — 122 (+1),
  • корабли/катера — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2337 (+8) ед,
  • специальная техника — 52 (+1).

«Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Российские военные Война России против Украины Боевые потери

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