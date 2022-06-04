Ликвидировали уже 31 тысячу оккупантов. Генштаб ВСУ сообщил общие боевые потери РФ в войне против Украины 4 июня, 12:09 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные обнаружили тела российских оккупантов (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Генштабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских военных в войне против Украины с 24 февраля по 4 июня.

Потери противника ориентировочно составили:



личного состава — около 31050 ( +100) лиц ликвидировано,

+100) лиц ликвидировано, танков — 1376 ( +9) ед,

+9) ед, боевых бронированных машин — 3379 ( +13) ед,

+13) ед, артиллерийских систем — 680 ( +5) ед,

+5) ед, РСЗО — 207 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 95 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 210 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 175 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 540 ( +5),

+5), крылатые ракеты — 122 ( +1),

+1), корабли/катера — 13 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2337 ( +8) ед,

+8) ед, специальная техника — 52 ( +1).

«Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.