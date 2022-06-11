В Ирпене задержали женщину, подозреваемую в пособничестве оккупантам и хищении имущества украинцев 11 июня, 12:29 Цей матеріал також доступний українською Вещи, найденные при обыске (Фото:Нацполиция)

Полицейские установили, что женщина в период временной оккупации Ирпеня вместе с вооруженными российскими военными заходила на частную территорию местных жителей и похищала вещи.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Отмечается, что жительница Ирпеня «наводила» оккупантов на жилье богатых семей и вместе с ними разграбила их дома. При обыске у нее изъяты вещи, свидетельствовавшие о ее благосклонности «русскому меру», и украденное имущество местных жителей.

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У нее дома следователи изъяли враждебную символику, а также украденные вещи — бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежду и даже коллекционный алкоголь и духи.



«Во время общения со следователями женщина придумала историю о том, что соседи передали ей эти вещи на хранение. Однако даже во время обыска люди, привлеченные как понятые, узнали свои похищенные во время оккупации вещи», — говорится в сообщении.



Отмечается, что женщина неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей, в частности, из-за конфликтов с соседями и совершения домашнего насилия над своей матерью.



Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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