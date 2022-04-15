Эскалацию в Донецкой области сдерживает погода, тяжелая техника РФ не может продолжить движение — Кириленко
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)
Погода в Донецкой области препятствует движению тяжелой техники российских оккупантов, но это не продлится долго. Войска РФ готовы идти в наступление на востоке, а ВСУ готовы давать отпор, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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Об этом он заявил в эфире CNN.
«Россия еще не пошла на полную эскалацию боевых действий по всем направлениям на востоке Украины, как мы ожидали. Для этого есть несколько причин. Одна из них — погода», — заявил Кириленко.
По его словам, это продлится еще несколько дней. Поэтому местные власти прилагают усилия для эвакуации местного населения в ближайшее время.
«Враг не будет ждать. Их военные и тяжелая техника ждет, как и наши усилия, чтобы их уничтожить. Также оккупанты и дальше будут применять артиллерию по гражданскому населению», — сообщил глава ДонОВА.
Ранее президент Владимир Зеленский в обращении заявил, что за 50 дней полномасштабного вторжения российские оккупанты показали: Донбасс — их главная мишень.
Украинские и западные официальные лица ранее заявляли, что после поражения в Киевской области российские оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины, чтобы попытаться установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.
Россия постоянно обстреливает Донецкую и Луганскую области, уничтожая жилые дома, больницы, школы и детские сады и убивая гражданских. По данным Генштаба ВСУ, сейчас основные усилия оккупантов сосредоточены на попытках установить контроль над Попасной, Рубежным, Северодонецком и Славянском.
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