В результате войны РФ против Украины погибли 158 детей, пострадали 254 ребенка — омбудсмен 2 апреля, 09:57 Цей матеріал також доступний українською Женщина с ребенком эвакуируется из разрушенного дома в Киеве (Фото:Пресс-сервис для State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 158 детей и пострадали 254 ребенка, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Война России против Украины — главные события 2 апреля



Об этом на 8 часов 2 апреля она сообщила со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения.

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«Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия», — говорится в сообщении.



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