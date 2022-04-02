В результате войны РФ против Украины погибли 158 детей, пострадали 254 ребенка — омбудсмен

2 апреля, 09:57
Цей матеріал також доступний українською
Женщина с ребенком эвакуируется из разрушенного дома в Киеве (Фото:Пресс-сервис для State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Женщина с ребенком эвакуируется из разрушенного дома в Киеве (Фото:Пресс-сервис для State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 158 детей и пострадали 254 ребенка, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

Об этом на 8 часов 2 апреля она сообщила со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения.

Видео дня

«Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Дети Людмила Денисова Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X