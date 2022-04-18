ВСУ ликвидировали командира 49-й зенитной ракетной бригады России Ивана Гришина

18 апреля, 12:03
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Иван Гришин (Фото:СтратКом ЗСУ/Facebook)

Иван Гришин (Фото:СтратКом ЗСУ/Facebook)

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В войне РФ против Украины погиб командир 49-й зенитной ракетной бригады России полковник Иван Гришин.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

«Украинское сафари 2.0 продолжается. Встречайте „свеженького“ оккупанта из состава вооруженных сил россии. Заблудился на „учениях“, но уже вернулся домой», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Российские военные Полковник Командир Война России против Украины

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