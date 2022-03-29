В боях под Харьковом. ВСУ ликвидировали командира 200-й омсбр РФ, понесшей больше всего потерь в войне против Украины 29 марта, 12:29 Цей матеріал також доступний українською Денис Курило (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

В боях под Харьковом украинские военные ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ (воинская часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины.

Отмечается, что 200 бригада понесла наибольшие потери во время войны России против Украины. По имеющимся данным, в Украине были уничтожены две батальонные тактические группы 200 омсбр. Общие потери личного состава бригады превысили 1500 военнослужащих.

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Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что во время войны России против Украины погибли 645 из 648 военных батальонной тактической группы 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ.