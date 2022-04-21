Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью 21 апреля, 13:35 Цей матеріал також доступний українською Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:Цензор.нет)

В Запорожье около 30 минут назад зафиксировано два ракетных удара со стороны российских оккупантов, пострадавших нет.



Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

«Противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов. Просьба не распространять фото- и видеоматериалы. Подробности позже», — говорится в сообщении.

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