В Чорткове в результате четырех ракетных ударов РФ пострадали 22 человека, частично разрушен военный объект и четыре дома 12 июня, 10:35 Цей матеріал також доступний українською Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

РФ в субботу, 11 июня, в 21:46 совершила четыре ракетных удара по городу Чорткову Тернопольской области. Пострадали 22 человека, частично разрушены военный объект и четыре пятиэтажных дома.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Отмечается, что все ракеты были выпущены из акватории Черного моря. Жертв нет.

Преимущественно пострадали местные жители, проживающие в домах рядом. На месте происшествия работало 10 карет скорой помощи, пострадавшим оказана медицинская помощь. Среди пострадавших — 12-летний ребенок. Тяжелых раненых нет, в основном — пациенты средней тяжести.

Видео дня

Один из ударов был произведен по газовой трубе, произошло возгорание. До конца дня 12 июня газоснабжение в городе приостановлено.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.