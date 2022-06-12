«Просто ад какой-то». Российский военный эмоционально рассказал о контратаке ВСУ на Николаевско-Херсонском направлении — перехват 12 июня, 12:56 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ)

Контратаки украинских военных на Николаевско-Херсонском направлении устраивают настоящий ад российским оккупантам.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор российского захватчика.



«Сначала Градами накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… *бать… В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало… Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: «Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит — ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й!» — описывает ситуацию захватчик.

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