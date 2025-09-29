Армия РФ захватила село Полтавка (Донецкая область), продвинулась вблизи него и вблизи села Новоивановка (Запорожская область), сообщили в DeepState. (Фото: REUTERS/Stringer)

Армия страны-агрессора РФ захватила село Полтавка (Донецкая область), продвинулась вблизи него и вблизи села Новоивановка (Запорожская область). Также оккупанты достигли продвижения в Серебрянском лесничестве.

Об этом 29 сентября сообщают аналитики проекта DeepState.

«Враг оккупировал Полтавку, а также продвинулся вблизи Новоивановки, Полтавки и в Серебрянском лесничестве», — заявили они.

Фото: deepstatemap.live

19 сентября главком ВСУ Александр Сырский отметил, что продвижение украинских войск в глубину обороны противника на Добропольском направлении составляет от трех до семи километров.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

22 сентября Сырский заявил, что Силы обороны на Добропольском направлении восстановили контроль над семью населенными пунктами, еще девять — зачистили от вражеских ДРГ.

28 сентября в DeedState сообщили, что российские оккупанты продвинулись на территории Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.