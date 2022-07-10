Российские войска ночью обстреляли Криворожский район

10 июля, 09:39
Украинский военный и снаряд армии РФ (иллюстративное изображение) (Фото:Прес-служба Українського Ground Forces/Handout via REUTERS)

Украинский военный и снаряд армии РФ (иллюстративное изображение) (Фото:Прес-служба Українського Ground Forces/Handout via REUTERS)

В ночь на 10 июля российские войска нанесли удар по Криворожскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отмечается, что враг попал по Зеленодольской общине. Населенные пункты не зацепило. Пострадавших нет.

Видео дня

Напомним, вчера утром, 9 июля, российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога из Градов. Сообщалось, что погибла 41-летняя женщина. Впоследствии в больнице от полученных ранений также скончалась 20-летняя девушка.

Вечером 9 июля оккупанты совершили второй обстрел в районе поселка Радушное вблизи Кривого Рога.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Самый главный вопрос. Победит ли Украина в войне?

В течение следующих нескольких недель мы начнем понимать, сможет ли Украина взять на себя инициативу и навязать России свои приоритеты

10 июля, 07:21
Мнения
Алексей Мельник
Военный эксперт
Россия останется там, где она есть. Какие гарантии безопасности может получить Украина?

Несмотря на нашу уверенность в победе Украины, должны признать, что перспективы будущей победы или образ этого мирного соглашения на сегодняшний день не до конца определены

9 июля, 23:25
Мнения
Украинские военнослужащие в Донецкой области. 8 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
«Мы навязали России оперативную паузу» /
Как РФ пытается пополнить резервы, а партизаны сажают ее армию на «голодный паек» — интервью с Ждановым
9 июля, 16:46
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X