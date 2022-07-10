Российские войска ночью обстреляли Криворожский район 10 июля, 09:39 Украинский военный и снаряд армии РФ (иллюстративное изображение) (Фото:Прес-служба Українського Ground Forces/Handout via REUTERS)

В ночь на 10 июля российские войска нанесли удар по Криворожскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отмечается, что враг попал по Зеленодольской общине. Населенные пункты не зацепило. Пострадавших нет.

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Напомним, вчера утром, 9 июля, российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога из Градов. Сообщалось, что погибла 41-летняя женщина. Впоследствии в больнице от полученных ранений также скончалась 20-летняя девушка.

Вечером 9 июля оккупанты совершили второй обстрел в районе поселка Радушное вблизи Кривого Рога.

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