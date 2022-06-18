Удар по Кременчугу: РФ атаковала Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ восемью ракетами

18 июня, 09:05
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Кременчугский НПЗ (Фото:Укртатнефть.Info via Telegram)

Кременчугский НПЗ (Фото:Укртатнефть.Info via Telegram)

Утром 18 июня шесть российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, и две ракеты — по ТЭЦ. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Отмечается, что враг атакует эти объекты не в первый раз. НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины. Кременчугский НПЗ так и не заработал после предыдущих ударов.

Видео дня

На месте ракетных ударов работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в результате российских ракетных ударов по Кременчугу были повреждены объекты инфраструктуры.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Полтавская область Ракетные удары ТЭЦ Кременчугский НПЗ Война России против Украины

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