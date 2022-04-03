Враг сосредотачивает усилия на наступлении на восток, пытается разведать слабые места ВСУ — сводка Генштаба 3 апреля, 14:03 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в Харькове (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Основные усилия противника сосредоточены на подготовке к возобновлению наступательных действий, установлении контроля на территориях Донецкой и Луганской областей.

Война России против Украины — главные события 3 апреля



Такую оперативную информацию на 12 часов 3 апреля сообщили в Генштабе ВСУ.

На 39 сутки войны России против Украины противник продолжает наносить систематические ракетные и авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры и базам хранения горюче-смазочных материалов.

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Отмечается проведение мероприятий по подготовке личного состава и техники с целью формирования дополнительных подразделений для участия в боевых действиях на территории Украины.

На Волынском направлении обстановка не изменилась.

На Полесском направлении противник завершил отвод отдельных подразделений Восточного военного округа на территорию Беларуси с последующим перекидыванием указанных подразделений на территорию РФ.

На освобожденной территории Киевской области, в районах населенных пунктов Большая Дымерка, Скибин и Гоголев, силы обороны производят зачистку территории от минно-взрывных устройств, установленных российскими оккупантами.

На Северском направлении враг завершил отвод подразделений Центрального военного округа на территорию России.

В районе города Сумы продолжается отход оккупационных войск. Враг обеспечивает прикрытие и логистическую поддержку отдельных отводимых в РФ подразделений.

На освобожденных территориях остаются малочисленные группы российских военнослужащих, которые прячутся или пытаются самостоятельно пересечь государственную границу Украины.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать Харьков. Основные усилия врага сосредотачиваются на продолжении наступления в направлении города Изюм. В целях выявления слабых мест в оборонных позициях украинских войск противник продолжает ведение разведки.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций украинских войск, ведение штурмовых действий на большинстве направлений. Удачи не имел, осуществляет перегруппировку.

На Южнобужском направлении идет бой за населенный пункт Александровка.

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