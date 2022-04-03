Враг сосредотачивает усилия на наступлении на восток, пытается разведать слабые места ВСУ — сводка Генштаба
Украинские военные в Харькове (Фото:REUTERS/Thomas Peter)
Основные усилия противника сосредоточены на подготовке к возобновлению наступательных действий, установлении контроля на территориях Донецкой и Луганской областей.
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На 39 сутки войны России против Украины противник продолжает наносить систематические ракетные и авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры и базам хранения горюче-смазочных материалов.
Отмечается проведение мероприятий по подготовке личного состава и техники с целью формирования дополнительных подразделений для участия в боевых действиях на территории Украины.
На Волынском направлении обстановка не изменилась.
На Полесском направлении противник завершил отвод отдельных подразделений Восточного военного округа на территорию Беларуси с последующим перекидыванием указанных подразделений на территорию РФ.
На освобожденной территории Киевской области, в районах населенных пунктов Большая Дымерка, Скибин и Гоголев, силы обороны производят зачистку территории от минно-взрывных устройств, установленных российскими оккупантами.
На Северском направлении враг завершил отвод подразделений Центрального военного округа на территорию России.
В районе города Сумы продолжается отход оккупационных войск. Враг обеспечивает прикрытие и логистическую поддержку отдельных отводимых в РФ подразделений.
На освобожденных территориях остаются малочисленные группы российских военнослужащих, которые прячутся или пытаются самостоятельно пересечь государственную границу Украины.
На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать Харьков. Основные усилия врага сосредотачиваются на продолжении наступления в направлении города Изюм. В целях выявления слабых мест в оборонных позициях украинских войск противник продолжает ведение разведки.
На Донецком направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций украинских войск, ведение штурмовых действий на большинстве направлений. Удачи не имел, осуществляет перегруппировку.
На Южнобужском направлении идет бой за населенный пункт Александровка.
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