Условия как в концлагере. Более 10 тысяч мариупольцев находятся в тюрьмах на оккупированном Донбассе 2 июля, 14:25 Мариуполь. 30 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Более 10 тысяч мирных жителей Мариуполя были задержаны захватчиками и сейчас находятся в тюрьмах на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Известно о четырех таких тюрьмах: две в Еленовке, Донецком СИЗО и Макеевке.

«Люди находятся в ужасных и бесчеловечных условиях, как в концлагере. Закрыты в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек. Мариупольцы почти не получают воду и еду. Их не водят на улицу. У них нет никакого доступа к нормальной медицинской помощи, и они подвергаются разным формам пыток — от психологических до физических», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что оккупанты создали настоящие концлагерные условия, в которых мирные мариупольцы вынуждены выживать.

«Призываю Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное удерживание гражданских жителей города. Применить все возможные инструменты для получения списка заключенных. Добиться, чтобы они получили достойные условия пребывания. Но совместно работать над освобождением каждого мариупольца», — отметил городской голова Вадим Бойченко.

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