В Донецкой области оккупанты разрушили две школы в Константиновке и Бахмуте, пострадал детский сад

24 июля, 10:58
Разрушенная в результате российских обстрелов школа в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Разрушенная в результате российских обстрелов школа в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В Донецкой области утром 24 июля российские оккупанты разрушили две школы — в Константиновке и Бахмуте. Кроме того, в Нововодмитровке от рашистского огня пострадал детский сад.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Отмечается, что около 5 утра российская ракета ударила по окрестностям Кураховской общины - разрушила частный дом. Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки – повреждены частные дома и хозяйственные объекты.

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«О пострадавших в настоящее время информация не поступала», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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